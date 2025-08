Historyczne momenty III RP. Tak poprzednicy Nawrockiego obejmowali urząd

Anna Czowalla

6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, oficjalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądały wcześniejsze inauguracje głów państwa w Polsce. Każdorazowo był to historyczny moment, zmieniający oblicze polskiej polityki.