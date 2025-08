Należy spodziewać się współpracy i otwartości na Konfederację - nurtowi narodowemu jest zdecydowanie bliżej poglądowo (co nie znaczy, że politycznie) do Nawrockiego niż Mentzena. O ile PiS i Kaczyński będą próbowali Konfederację ociosać i ustawić, o tyle Nawrocki będzie próbował konfederatów (a szczególnie ich elektorat) przytulać.

Dla Konfederacji ta prezydentura to szansa i zagrożenie. Szansa, żeby mieć poważnego partnera do rozmów i politycznych inicjatyw, szczególnie gdyby okazało się, że Nawrocki gotów jest - przynajmniej w drobnych sprawach - wybić się na niepodległość od prezesa. Z drugiej strony, istotą jest dla nich odróżnianie się od PiS i zachowanie suwerenności oraz manewrowości - a nie skazanie się z góry na bycie przystawką.

Umizgi Hołowni Nawrocki zbywał póki co milczeniem i wątpliwe jest, żeby traktował go szczególnie poważnie, szczególnie po listopadzie, gdy ten przestanie być marszałkiem Sejmu.

Co do lewicy, to można spodziewać się otwartości na Adriana Zandberga (choć temu myślę znacznie trudniej będzie umawiać się na rozmowy z narodowcem Nawrockim niż z konserwatystą Dudą) i na lewicę w ogóle, szczególnie w tematyce mieszkaniowej i socjalnej.

Każdy kompromis będzie uznany za porażkę, a Nawrocki w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy nie ma ani potrzeby, ani osobowości do odgrywania roli niezdecydowanego słabeusza. Wątpliwe, żeby przejmował się opinią na swój temat wrogiego obozu. To tak jakby kibol Lechii Gdańsk przeżywał, że cieszy się złą opinią na trybunach Arki Gdynia. To powód do dumy, a nie rozpaczania, "czemu nie chcą mnie polubić".