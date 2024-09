"W związku z niewyłonieniem w ustawowym terminie kandydatów na funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , do czasu powierzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania tych obowiązków sędziemu, Pierwszy Prezes SN upoważnił sędziego dr. hab. Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem tą izbą" - przekazał Sąd Najwyższy w komunikacie.

Sąd Najwyższy poinformował we wtorek przed południem , że od wtorku - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziego SN wykonującego obowiązki prezesa Izby Pracy tego sądu - pracą tej Izby kieruje I prezes SN Małgorzata Manowska .

Sąd Najwyższy. Prezydent ma wyznaczyć nowego prezesa Izby

"W związku z faktem, że do 3 września br. nie został jeszcze wyznaczony sędzia, o którym mowa (...) , do czasu, kiedy to nastąpi, I prezes SN Małgorzata Manowska (...) zarządzeniem z 3 września br. upoważniła sędziego Dawida Miąsika do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN" - przekazano w komunikacie na stronie SN, do którego dołączono skan zarządzenia I prezes SN.