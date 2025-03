W poniedziałek w stolicy w najcieplejszym momencie dnia było 21,1 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W Warszawie 10 marca był najcieplejszym dniem od początku tego roku" - podkreślają specjaliści z IMGW.

W Warszawie najcieplej od ponad 30 lat

Poniedziałek okazał się najcieplejszym dniem w Warszawie od początku roku. Jak czytamy na profilu IMGW w serwisie X zmierzone 21,1 st. C to była "najwyższa zanotowana temperatura w Warszawie tak wcześnie w marcu od co najmniej 1994 roku".

Chociaż w marcu w tym mieście notowano zbliżone lub wyższe temperatury, to zwykle występowały one później, niż w 2025 roku. Warte odnotowania wyniki w Warszawie to:

20 stopni zanotowane 17 marca 2012 roku;

21 st. C zmierzone 21 marca 2014 roku;

24 stopnie odnotowane 30 i 31 marca 2024 roku.

Stolica w poniedziałek nie była wyjątkiem. Tego dnia o godz. 13:00 temperatury przekraczające 20 stopni zanotowano między innymi na stacjach pomiarowych w Nowym Sączu (20,1 st. C), Krakowie-Woli Justowskiej oraz w Legionowie (20,9 st. C).

Temperatury spadają od wtorku

Ciepły epizod dobiegł jednak końca, a w Polsce zrobi się chłodniej. We wtorek maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć 18 stopni Celsjusza na południu. W kolejnych dniach będzie jeszcze chłodniej.

Środa przyniesie temperatury od 9 do 14 stopni, a na południowym wschodzie do 17 st. C. W czwartek na najcieplejszym południu nie powinno być cieplej niż 14 stopni. Chociaż w piątek miejscami na krańcach południowo-wschodnich może być do 18 st. C, to w weekend w ciągu dnia nie powinno być więcej niż 10 stopni Celsjusza.

Niższe temperatury utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Wówczas będziemy mogli liczyć na stopniowe, postępujące ocieplenie, a w okolicach czwartku na termometrach w dużej części kraju pojawią się wartości na poziomie 13-15 stopni.



