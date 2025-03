Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Po dłuższym okresie spokojnej i wyżowej aury w kolejnych dniach zmierzymy się z pochmurną i mokrą pogodą w wielu miejscach kraju. Temperatury nie będą wyższe niż 17-18 stopni, a w okolicach weekendu spadną w ciągu dnia do maksymalnie 10 st. C. Lokalnie będzie padać deszcz, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Nie będzie to jedyne zagrożenie. Na południu Dolnego Śląska tego samego dnia może się pojawić oblodzenie . Na tamtejszych drogach i chodnikach może się zrobić ślisko i niebezpiecznie.

Ochłodzenie nastąpi po wyjątkowo ciepłym okresie. W poniedziałek w Warszawie było najcieplej od początku roku: 21,1 st. C. To była "najwyższa zanotowana temperatura w Warszawie tak wcześnie w marcu od co najmniej 1994 roku" - czytamy na profilu IMGW w serwisie X.