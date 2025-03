Poznaliśmy najnowszą prognozę długoterminową na wiosnę i początek lata . Zaprezentował ją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperymentalna prognoza obejmuje okres od kwietnia do lipca 2025 roku . Bardzo możliwe, że będzie to wyjątkowo ciepły czas.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wiele wskazuje na to, że w kwietniu w całej Polsce temperatury będą wyższe od średniej z lat 1991-2020. Wartości powyżej normy możemy notować od najchłodniejszych miejsc w kraju, jak Zakopane czy Suwałki po Zieloną Górę , Gorzów Wielkopolski czy Katowice.

Nieco inaczej kształtują się prognozy opadów . W tym przypadku w większości Polski będą one w normie. Jednak na zachodzie i północnym zachodzie deszczowych dni powinno być więcej i tam suma opadów będzie wyższa od średniej wieloletniej. Będzie to jedyny miesiąc, w którym przynajmniej część kraju zanotuje opady wyższe od średniej.

Kwiecień będzie bardzo ciepły w całej Polsce. W przeciwieństwie do kolejnych miesięcy w części kraju opady przekroczą średnią wieloletnią

Kwiecień będzie bardzo ciepły w całej Polsce. W przeciwieństwie do kolejnych miesięcy w części kraju opady przekroczą średnią wieloletnią IMGW

Gorętszy niż zazwyczaj będzie maj . Również w tym miesiącu we wszystkich miejscach kraju powinniśmy się przygotować na wyższe niż zazwyczaj temperatury. Ciepłych dni będzie więcej niż zwykle we wszystkich regionach.

W porównaniu z kwietniem będzie sucho: we wszystkich miejscach Polski suma opadów nie przekroczy średniej z lat 1991-2020. Deszczu nie będzie ani więcej, ani mniej niż zwykle o tej porze roku.

Pierwszy letni miesiąc oznacza kontynuację trendu. To znaczy, że we wszystkich rejonach kraju będzie cieplej niż zwykle. Upały w lipcu mogą się nam dawać we znaki jeszcze mocniej, niż w czerwcu.