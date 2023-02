Nadciągają potężne wichury. Wiatr może wyrywać drzewa z korzeniami i zagrażać życiu

Piątek przyniesie zachmurzenie i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Wciąż najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wyniesie do 9° C. W godzinach popołudniowych pojawi się porywisty wiatr na północy kraju, przesuwający się w głąb lądu.

Pogoda na weekend. Uwaga na potężne wichury

Mocny wiatr nadciąga do naszego kraju z zachodniej części Europy. Niebezpiecznie zacznie być w nocy z piątku na sobotę, kiedy pojawią się pierwsze silniejsze porywy.



Według prognozy IMGW na Wybrzeżu wiatr osiągnąć może nawet do 120 km/h. W reszcie kraju w tym czasie zawieje z prędkością 80-90 km/h.

"Wiatr o prędkości 89 - 102 km/h (silna wichura) może wyrywać drzewa z korzeniami, uszkadzać budynki. Powyżej 103 km/h (gwałtowna wichura) to już znaczące zagrożenie życia" - przypomina IMGW.

W sobotę przez całą Polskę przejdą silne wichury. Średnio podmuchy wiatru wyniosą w okolicach 50 km/h. Pojawić się mogą jednak mocniejsze zawieruchy wynoszące do 70 km/h na południu. Mieszkańcy północy spodziewać się mogą wiatru w granicach do 85 km/h.

Jak długo potrwają wichury?

Wiatr w większości kraju uspokoi się już w niedzielny poranek. Jego siła zmniejszy się do 30 km/h. Zdarzyć się może jednak, że w ciągu dnia na wschodzie zawieje z prędkością do 45 km/h. Najdłużej silne porywy wiatru utrzymają się na północy kraju. Tam wiatr do 50 km/h utrzymywać się może nawet do poniedziałkowego poranka. W tych rejonach również IMGW zapowiada opady śniegu.



Najcieplej ponownie będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą 8 stopni C. W reszcie kraju chłodniej, lecz różnica temperatur wyniesie zaledwie 2-3 stopnie.

***

