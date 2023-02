Prognoza pogody na 14 dni: Temperatura w tygodniu 20-26 lutego

W tygodniu od 20 do 26 lutego ponownie na zachodzie będzie najcieplej. 9 stopni Celsjusza pojawi się w ciągu tych 7 dni w dwóch miejscach kraju. W poniedziałek, 20 lutego w okolicach Poznania , a w niedzielę, 26 lutego w Szczecinie. Mieszkańcy reszty kraju zadowolić się będą musieli temperaturą od 5 do 8 stopni Celsjusza.

W najbliższym czasie musimy się przygotować na zmienną pogodę. W poniedziałek na Pomorzu będzie aż 6 stopni, by przez kolejne dwa dni temperatura spadła do 1 stopnia Celsjusza. Stabilnie będzie w centralnej części Polski, gdzie przez cały tydzień na termometrach będzie od 3 do 7 stopni. Najchłodniej w Zakopanem. Tam według IMGW będzie stałe od -2 do 0 stopni Celsjusza.

Prognoza długoterminowa: Czy możemy spodziewać się opadów deszczu?

Już od czwartku, 16 lutego, od zachodu przez kraj przejdą chmury deszczowe. Fala deszczu zakończy się w poniedziałek, 20 lutego. W kolejnych dniach będzie spokojniej, jednak nie oznacza to, że deszcz ustąpi. Pojawiać się będzie sporadycznie w różnych miejscach kraju i trwać będzie przez kilka godzin.

Czy możemy spodziewać się śniegu?

Pomimo ciepła wciąż towarzyszyć nam będą przelotne opady śniegu. Pierwsze pojawią się już w piątek, 17 lutego na terenie Małopolski i Podkarpacia. W nocy przejdą jednak przez większość część kraju, gdzieniegdzie łącząc się z opadami deszczu. Sytuacja ta uspokoi się dopiero we wtorek, 21 lutego. Wciąż pojawią się szanse na śnieg, lecz będą one już tylko znikome.

