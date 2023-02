Taka pogoda utrzyma się do końca miesiąca. Temperatury nie przekroczą dziesięciu kresek, a ostatni weekend lutego może przynieść ochłodzenie i powrót w okolice zera na terenie większości kraju. Jedynie na zachodzie temperatury w dzień nie powinny spadać poniżej 5 stopni.

Wiosna coraz bliżej, ale musimy jeszcze poczekać. Pogoda w marcu 2023

Stara rymowanka "w marcu jak w garncu" ma szansę sprawdzić się ponownie! Prognozy długoterminowe mówią o utrzymaniu się podobnej pogody do połowy miesiąca, w dwóch ostatnich tygodniach marca coraz częściej odczyty termometrów będą wskazywały okolice 10 stopni. Na niebie pojawi się też wreszcie więcej słońca.

Zdjęcie W drugiej połowie marca pogoda zacznie się zmieniać zapowiadając rychłe nadejście wiosny. / Interia.pl

Czy w tym roku będzie jeszcze duży mróz? Chociaż prognozowanie pogody na kilka tygodni bywa bardzo niedokładne, to na ten moment wydaje się, że większych mrozów w tym roku już nie będzie. W górach oraz północno-wschodnich regionach naszego kraju temperatura może jeszcze spaść kilka lub kilkanaście kresek poniżej zera, jednak będą to lokalne przymrozki w godzinach nocnych.

Dodatnie temperatury w ciągu dnia powinny też zapobiec odkładaniu się białego puchu. Nie znaczy to jednak, że już go nie zobaczymy. Prognozy na luty i marzec przewidują duże opady, (w marcu powyżej średniej) co w połączeniu z wieczornymi i nocnymi przymrozkami może doprowadzić do miejscowych opadów śniegu. Te jednak nie przekroczą kliku centymetrów i szybko ulegną rozpuszczeniu.

Definitywny koniec zimy - prognoza długoterminowa IMGW

Na początku tego roku synoptycy IMGW stworzyli eksperymentalną prognozę opartą na średnich temperaturach i opadach z poprzednich lat.

Zdjęcie Długoterminowa prognoza pogody IMGW. Kwiecień w tym roku będzie cieplejszy niż w poprzednich latach. / IMGW-PIB

Według niej tegoroczne kwiecień i maj miały być wyjątkowo cieple. Przewidywania prezentowały się bardzo optymistycznie, jednak jak to bywa z odległymi prognozami, często ulegają one zmianom. Najnowsze dane przedstawione przez IMGW wskazują, że kwiecień 2023 będzie tylko nieznacznie cieplejszy niż średnia z poprzednich lat. W maju natomiast naukowcy z Centrum Modelowania Meteorologicznego nie przewidują żadnych odstępstw od normy.