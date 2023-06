Morawiecki: Śmieszy mnie, kiedy stare lisy organizują marsz antyrządowy

- Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski – powiedział premier Mateusz Morawiecki w niedzielnym odcinku swojego podcastu, odnosząc się do marszu 4 czerwca. Dodał również, że "zaczął się zastanawiać, jakiej właściwie wolności orędownikiem jest pan Tusk". - Platforma, nie dość, że to partia oszustów, to jeszcze partia złodziei, co kradną hasła PiS - zaznaczył, nawiązując do jednego z haseł marszu "Polska w sercu".

