Morawiecki: Skłaniam KE, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo

Premier Morawiecki w środę w Brukseli uczestniczy w szczycie Partnerstwa Wschodniego. Jak podkreślił na briefingu, jest to projekt, który ma na celu przybliżanie państw tej części Europy do Unii Europejskiej. - To, co dzieje się wśród sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego, ma dla nas ogromne znaczenie - zaznaczył szef polskiego rządu.



Morawiecki: Pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego powinna być szczodra

Polityk zwrócił uwagę, że na szczycie nie ma przedstawicieli Białorusi i jest tylko symbolicznie puste krzesło. - Ale wierzymy, że w nie tak dalekiej przyszłości pojawią się również demokratyczni przedstawiciele Białorusi - dodał.



- To, co dzieje się za wschodnią częścią UE, za wschodnią flanką NATO i UE, ma dla ogromne znaczenie - podkreślił premier. Jak zaznaczył, w ciągu tych ostatnich 10 lat nastąpiło przekierowanie uwagi państw Partnerstwa Wschodniego w kierunku zachodnim.



Stąd, zdaniem szefa rządu, "bierze się ostatnio bardzo agresywna postawa Rosji". - Tu widzimy, że dochodzi także do eskalacji konfliktów o charakterze zbrojnym. To właśnie dlatego my powinniśmy z kolei po naszej stronie wyciągnąć pomocną dłoń dla krajów Partnerstwa Wschodniego - powiedział Morawiecki.



Premier dodał, że nie chodzi tylko o utrzymywanie otwartych drzwi do UE. - Nasza pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego (...) powinna być szczodra. Powinniśmy móc zaoferować coś atrakcyjnego dla tych państw po to, żeby punkt ciężkości przesuwał się coraz bardziej w kierunku zachodnim - dodał.



Według Morawieckiego pytanie, czy UE sprosta wyzwaniom, przed którym stoją te państwa, powinien dziś postawić każdy, kto "rozumie, że albo Rosja będzie dominowała przez kolejne dziesięciolecia nad krajami Partnerstwa Wschodniego, albo UE otworzy się bardziej i te państwa będą jeszcze bardziej wiązały się handlowo, gospodarczo, od strony wymiany społecznej, kulturowej, z Unią Europejską".



Obniżka VAT-u na paliwa

W trakcie konferencji prasowej premier poinformował także, że podjął wysiłki, żeby przekonać KE, aby otrzymać zgodę na obniżenie VATu na paliwo z 23% na 8%.



- Chcę (...) powiedzieć, że tutaj w Brukseli podjąłem dodatkowe wysiłki, aby przekonać Komisję Europejską, że czas jest szczególny. (...) ponieważ te manipulacje gazowe, ponieważ bardzo wysokie ceny, które są wynikiem polityki klimatycznej UE, ceny energii elektrycznej, ceny różnych nośników elektrycznych powodują, że zwykli Polacy, zwykłe polskie rodziny niestety na tym cierpią - powiedział premier Morawiecki.



- Dlatego skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw - zapewnił szef polskiego rządu i zaznaczył, że pierwsza obniżka będzie widoczna za kilka i kilkanaście dni. - Bo tu zadziałaliśmy natychmiast - dodał.



- W innych obszarach jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. Ale rozmawiałem z przewodniczącą Ursulą von der Leyen na ten temat i rozmawiałem z komisarzem odpowiedzialnym za gospodarkę Paolo Gentilonim, czy jednak UE nie dało się przekonać, co do tego, że trzeba teraz to zrobić. Trzeba umożliwić obniżkę VAT-u na paliwa i Polska natychmiast wtedy obniży VAT na paliwa na pierwsze półrocze, 6 pierwszych miesięcy od najbliższego roku - powiedział.



Jak dodał, rozmawiał z Gentilonim i von der Leyen także o obniżce VAT na żywność. - Po moich rozmowach z przewodniczącą von der Leyen dzisiaj i komisarzem Paulem Gentilonim jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować znaczącą obniżkę podatków, taką obniżkę, jakiej nie było, żeby przydusić inflację w dół i ulżyć obywatelom Polski - ocenił premier.

Premier o ujednoliceniu przepisów covidowych

Podczas konferencji w Brukseli szef polskiego rządu był również pytany o wspólną walkę z COVID-19, która będzie jednym z tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej m.in. w związku z pojawieniem się wariantu Omikron. Ponadto dziennikarz przypomniał, że część państw Unii Europejskiej wprowadza obowiązek szczepień, a np. Włochy wprowadzają obowiązek przedstawienia testu dla osób, które chcą wjechać do kraju z państw UE, nawet dla zaszczepionych.



- Ten nowy wariant koronawirusa nazwany Omikron bardzo nas niepokoi oczywiście wszystkich - odpowiedział premier. - Jednak nie ma planów takich, które prowadziłyby do ujednolicenia stosowania poszczególnych przepisów, obowiązkowości, bądź nie, weryfikacji paszportów covidowych, bądź nie - to jest prerogatywa poszczególnych państw członkowskich i pewne kwestie można harmonizować do pewnego stopnia, ale nie ma tutaj narzucania wspólnych rozwiązań, ponieważ polityka w tym zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji państw członkowskich - zaznaczył.



Morawiecki, zwracając się do Polaków, zaznaczył, że jeśli będą wybierali do Włoch czy Austrii, mogą podlegać surowym obowiązkom i restrykcjom, które nie są stosowane w Polsce. - To należy do kompetencji innych państw członkowskich - wyjaśnił. "Jeśli na narty to raczej w polskie Tatry najlepiej. Zapraszam, zachęcam do tego, żeby korzystać z naszych polskich gór" - dodał.



Morawiecki o sankcjach wobec Rosji

Szef rządu mówił także o możliwych dalszych sankcjach wobec Rosji i Białorusi. Premier podkreślił, że rozmawia z naszymi partnerami, aby przygotowywać kolejne pakiety sankcyjne, "gdyby dochodziło do eskalacji na flance wschodniej NATO i UE".



- Rozmawiałem z wysokim przedstawicielem ds. zagranicznych panem Josepem Borrellem w temacie potencjalnej drabiny eskalacyjnej, w sytuacji gdyby Rosja prowadziła swoje agresywne działania w coraz bardziej intensywny sposób - poinformował premier.



Jak dodał, zaostrzenie sankcji jest możliwe także w odniesieniu do Białorusi. - Strasznie niedobre postępowanie reżimu Łukaszenki wobec więźniów politycznych, wobec osób walczących o demokratyzację na Białorusi, wszyscy są pełni najgłębszego oburzenia wobec takiego działania - podkreślił Morawiecki.



- Przypomnę, że działania naszej dyplomacji w Brukseli, a także działania naszej dyplomacji na Bliskim Wschodzie doprowadziły do powstrzymania dopływu nowych nielegalnych imigrantów z terenów Bliskiego Wschodu na Białoruś - zwracał uwagę szef rządu. Dodał, że już teraz dyskutowane są sankcje, które byłyby nakładane na białoruskie linie lotnicze i inne firmy ważne z punktu widzenia gospodarki białoruskiej. Sankcje te, dodał, "będą bolesne dla reżimu Łukaszenki".