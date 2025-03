Trump deportował 200 Wenezuelczyków. Sędzia żąda wyjaśnień

Sędzia federalny James Boasberg żąda wyjaśnień od administracji Donalda Trumpa po deportacji 200 Wenezuelczyków do Salwadoru mimo orzeczonego zakazu. - Nie obchodzi mnie, co myślą sędziowie. Nie obchodzi mnie, co myśli lewica - powiedział Tom Homan, nominat Trumpa nazywany "carem granicy".