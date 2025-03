Papież napisał list ze szpitala. "Musimy rozbroić słowa"

Redakcja wyjaśniła, że redaktor naczelny "Corriere della Sera" wysłał papieżowi do Polikliniki Gemelli życzenia powrotu do zdrowia i zapytał go, czy chciałby wypowiedzieć się w tak poważnym momencie dla wspólnoty międzynarodowej i dla narodów cierpiących z powodu wojny.

W liście z datą 14 marca, opublikowanym na stronie internetowej gazety w nocy z poniedziałku na wtorek, Franciszek zwrócił się do Luciano Fontany.

"Pragnę podziękować za słowa bliskości, jakie zechciał Pan skierować w tym momencie choroby, w którym, jak miałem już sposobność stwierdzić, wojna wydaje się jeszcze bardziej absurdalna" - napisał.

Papież Franciszek napisał list ze szpitala. "Odczuwajcie znaczenie słów"

"Ludzka kruchość ma możliwość uczynić nas bardziej świadomymi wobec tego, co trwa i co mija, co sprawia, że się żyje i co zabija. Może dlatego mamy tak często skłonność negować ograniczenia i unikać osób kruchych i zranionych; ma ona też siłę, by zakwestionować kierunek, który wybraliśmy jako jednostki i jako wspólnota" - stwierdził papież.

"Chciałbym zachęcić Pana i wszystkich, którzy poświęcają pracę i inteligencję, by informować poprzez narzędzia komunikacji, jakie łączą teraz nasz świat w realnym czasie: odczuwajcie znaczenie słów. To nie są nigdy tylko słowa; to fakty, które budują ludzkie środowiska. Mogą łączyć albo dzielić, służyć prawdzie lub ją wykorzystywać" - dodał.

"Musimy rozbroić słowa, by rozbroić umysły i rozbroić Ziemię" - uważa Franciszek. Dodał, że obecnie "jest wielka potrzeba refleksji, opanowania, poczucia złożoności".

Watykan. Papież Franciszek: Czujmy się zjednoczeni

"Podczas gdy wojna tylko niszczy wspólnotę i środowisko nie oferując rozwiązania konfliktów, dyplomacja i organizacje międzynarodowe potrzebują nowej limfy i wiarygodności. Ponadto religie mogą dotrzeć do duchowości narodów, aby rozpalić na nowo pragnienie braterstwa i sprawiedliwości , nadziei na pokój" - zaznaczył.

Na zakończenie papież podkreśli: "To wszystko wymaga zaangażowania, pracy, ciszy, słów. Czujmy się zjednoczeni w tym wysiłku, aby łaska z niebios nie przestała nas inspirować".

Papież Franciszek w szpitalu. Codzienny różaniec w Watykanie

Papież przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli od 14 lutego, zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc.

Ze względu na stabilny stan biuletyny medyczne ogłaszane są co kilka dni, a nie jak wcześniej - codziennie. Co wieczór o godz. 19.30 na placu Świętego Piotra odmawiany jest różaniec w intencji zdrowia Franciszka.

W czwartek papież Franciszek 12. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obchodził w szpitalu. W Watykanie, w kościołach w Rzymie i w wielu miejscach na świecie odbyły się tego dnia modlitwy o zdrowie 88-letniego papieża.

Nadal nie wiadomo, jak długo Ojciec Święty będzie musiał pozostać w Poliklinice Gemelli. Dlatego na miesiąc przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia nie ma żadnych planów i prognoz, jak przebiegnie on w tym roku w Watykanie i czy możliwa będzie jakakolwiek forma obecności papieża podczas jego uroczystości.

