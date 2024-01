- Zdecydowaliśmy, że raport Jerzego Millera wraca na stronę ministerstwa . To wydarzyło się właśnie teraz. W imieniu władz państwowych chciałbym poinformować, że raport Jerzego Millera jest jedynym obowiązującym raportem dotyczącym katastrofy pod Smoleńskiem. To bardzo ważne z punktu bezpieczeństwa państwa i profilaktyki lotniczej - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk z mównicy sejmowej.

Wiceminister podziękował osobom odpowiedzialnym za przygotowanie raportu - Jerzemu Millerowi, Maciejowi Laskowi oraz wszystkim członkom zespołu. Tomczyk krytykował działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, która opublikowała swój raport w 2022 roku. - Ta komisja nie powstała po to, by pokazać prawdę, jak chciał kiedyś Jarosław Kaczyński. Było dokładnie odwrotnie. Powstała po to, żeby udowodnić kłamstwo - stwierdził.