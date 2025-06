Chociaż pogoda nie wszędzie zachwyci, to nie będzie tak groźna jak na początku tygodnia, kiedy z powodu burz strażacy w całej Polsce musieli interweniować tysiące razy. Mimo wszystko nieprzyjemnych zjawisk w ciągu dnia nie zabraknie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy IMGW zwracają uwagę na silny wiatr, który może dać się we znaki mieszkańcom terenów nadmorskich oraz w centrum i na wschodzie. Tam obowiązują żółte alerty IMGW pierwszego stopnia . Obejmują one 11 województw:

Na Wybrzeżu, w centrum i na wschodzie Polski miejscami porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h . Z kolei wysoko w Sudetach możliwe będą podmuchy do 120 km/h.

Północ kraju będzie dość chłodna, z temperaturami od 16 do 19 st. C. Cieplej będzie w centrum, gdzie termometry pokażą około 24 stopnie. Najgoręcej będzie na południu: do 27-29 stopni Celsjusza.