Za nami spokojny i słoneczny weekend, podczas którego pożegnaliśmy wiosnę i powitaliśmy lato. Wszystko wskazuje na to, że zmiana nie przebiegnie łagodnie. Do Polski wraz z upałami wkraczają gwałtowne burze - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Groźnie będzie nie tylko w ciągu dnia, lecz również w nocy.

Na burze trzeba uważać zwłaszcza na zachodzie i w centrum, zaś na wschodzie pojawią się wieczorem. Będą im towarzyszyć ulewne deszcze, z sumą opadów od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a także lokalne gradobicia . Nie zabraknie też wichur , które lokalnie na południu - w Śląsku i Małopolsce - mogą przynieść trąby powietrzne . Podczas burz wiatr może osiągać do 100 km/h , a lokalnie w centrum i na południu nawet do 115 km/h .

Gwałtowne burze z ulewami i wichurami to tylko część nieprzyjemnych zjawisk, które czekają nas na początku tygodnia. Zrobi się też bardzo gorąco, a w wielu miejscach upalnie. Termometry pokażą od 24 stopni lokalnie na północy, 28 st. C na wschodzie do upału w okolicach 31 stopni w większości Polski. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie: do 33 stopni Celsjusza.