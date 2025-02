Wiceprzewodniczący KEP abp Józef Kupny zapowiedział w rozmowie z PAP, że episkopat planuje zwrócić się do instytucji międzynarodowych. - To jest wstyd. Polska przewodniczy w tej chwili (Radzie UE - przyp. red.), a my będziemy oskarżali rząd o to, że nie są respektowane wolności religijne. Bo w ramach prawa do wolności religijnej mieści się prawo do edukacji religijnej, a to się dokonuje na katechezie - podkreślił arcybiskup.