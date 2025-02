Choć temat abdykacji papieskich powraca regularnie, w rzeczywistości pozostaje absolutnym wyjątkiem w historii Kościoła . Na przestrzeni dwóch tysięcy lat tylko kilku papieży dobrowolnie ustąpiło z urzędu, a najczęściej działo się to w sytuacjach nadzwyczajnych.

Grzegorz XII (1415) - ustąpił, by zakończyć Wielką Schizmę Zachodnią i przywrócić jedność Kościoła

Czy to oznacza, że Franciszek podąży tą samą drogą? - Rezygnacja Benedykta XVI była wyjątkiem, a nie początkiem nowej tradycji - mówi ks. Przemysław Śliwiński, autor książki "Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich". - Większość papieży pełni swój urząd do końca życia, nawet mimo chorób - dodaje.

Nie brakuje opinii, że skoro Benedykt XVI mógł zrezygnować, to Franciszek również ma takie prawo . I rzeczywiście, w teorii Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje możliwość papieskiej rezygnacji - musi być ona dobrowolna i ogłoszona publicznie. Nie wymaga niczyjej zgody.

Jednak sam Franciszek nigdy nie sugerował, że planuje ustąpić . Wręcz przeciwnie - w swojej autobiografii "Życie. Moja historia w historii" jasno napisał: "Uważam, że posługa Piotrowa jest ad vitam, dlatego nie widzę przesłanek do rezygnacji". Może to sugerować, że jego podejście różni się więc od Benedykta XVI, który uznał, że słabnące siły uniemożliwiają mu dalsze kierowanie Kościołem.

Co więcej, hospitalizacja Franciszka nie wiąże się z żadnym kryzysem decyzyjnym . - Kurialne dykasterie pracują nawet wtedy, gdy papież przebywa w szpitalu. Jan Paweł II również rządził Kościołem przez długie okresy swej hospitalizacji - przypomina ks. Śliwiński.

Istnieje jednak inny scenariusz. W 2022 roku Franciszek ujawnił, że zaraz po wyborze w 2013 roku podpisał swoją rezygnację "na wypadek" trwałej niezdolności do sprawowania urzędu . Oznacza to, że gdyby np. zapadł w śpiączkę lub doznał nieodwracalnych uszkodzeń zdrowia, dokument ten mógłby wejść w życie.

Ale zabezpieczenie "na wszelki wypadek" to nie to samo, co faktyczne planowanie rezygnacji.