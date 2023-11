Miłosz Motyka był pytany w środę w Radiu Plus o wypowiedź szefa Gabinetu Prezydenta Marcina Mastalerka , który powiedział, że "gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz miał 1/10 determinacji Morawieckiego, to miałby szansę w 2020 roku zostać prezydentem, a teraz premierem".

"Nie ma woli do rozmów"

- Nie ma woli do rozmów . Rada Naczelna PSL w minioną sobotę jednogłośnie podjęła uchwałę o rozmowach koalicyjnych i podjęciu współpracy z partiami paktu senackiego i to się nie zmienia - podkreślił Motyka.

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy

Jednocześnie wskazał, że jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a on niezwłocznie powoła go na to stanowisko.