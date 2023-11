Według informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" Agnieszka Wojciechowska van Heukelom złożyła deklarację dołączenia do klubu Prawa i Sprawiedliwości. To widmo wcześniejszego planu wewnętrznego, według którego 12 osób miało zostać oddelegowanych z PiS do Kukiz'15, aby stworzyć oddzielny klub poselski. Rozwiązanie nie doszło do skutku ze względu na niechęć do wewnętrznych podziałów ze strony partii Jarosława Kaczyńskiego. Ewentualnych rozłamowców może zostać zatem trzech - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak.