Jeszcze przed świętami doszło do sytuacji, podczas której Straż Graniczna, przeprowadzająca kontrolę u pasażerów, którzy przylecieli z Aten, odkryła, że nie są oni tymi, za których się podają. 19- i 27-latek w trakcie legitymowania na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach okazali sfałszowane dowody osobiste. Zawierały one polski e imiona i nazwiska , a zatrzymani próbowali podawać się za mężczyzn o nazwiskach "Kaczmarek" i "Dziedzic".

Według relacji obu podróżnych za podróż do Polski z Syrii mieli oni zapłacić przemytnikom ludzi po 13 tys. euro. Przekazali również, że w następnym kroku mieli udać się do Holandii, gdzie planowali złożyć wnioski o azyl. Jak można się domyślać, nie mieli oni ważnych wiz ani żadnych innych dokumentów uprawniających ich do pobytu w strefy Schengen.