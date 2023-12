W ośrodkach odseparowanych od reszty Monachium żyją uchodźcy, którzy szukali w Niemczech lepszego życia. Jeśli im się powiodło, trafili do zadbanego bloku blisko centrum. Gdy los był mniej przychylny, wylądowali w skupisku kontenerowych pomieszczeń. Odwiedziliśmy te miejsca i przekonaliśmy się, że władzom miasta trudno pomieścić wszystkich migrantów. Zaapelowano nawet do obywateli, by - w zamian za publiczne pieniądze - oddawali swoje lokale w użytek cudzoziemcom.