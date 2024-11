Czarna seria śmiertelnych zatruć

Do podobnego zdarzenia doszło kilka dni temu w Tomaszowie Lubelskim. Do szpitala z objawami zatrucia trafiły trzy osoby mieszkające we wspólnym domu - 74-latek, jego 69-letnia żona oraz ich 42-letni syn. Jak się okazało dzień wcześniej, w czwartek, do szpitala trafił dwuletni syn 42-latka oraz jego 39-letnia żona. "Ze zgłoszenia wynikało, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla, jednak w toku dalszych czynności ustalono, że 74-latek dzień wcześniej w piwnicy budynku rozłożył silny środek gryzoniobójczy i owadobójczy" - napisała w komunikacie lubelska policja.