Dyspozytor pogotowia w Nowym Tomyślu odmówił wysłania karetki do trzylatki, która trafiła ostatecznie do tamtejszego szpitala z objawami zatrucia - potwierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik wielkopolskiej wojewody Mateusz Mucha. Dziecko do placówki zawiozła matka. Życia dziewczynki nie udało się uratować.