Michał Dworczyk straci immunitet? Polityk komentuje

Do Sejmu ma wpłynąć wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi w związku z aferą mailową. - Nic mi o tym nie wiadomo. Jeśli o sprawie najpierw dowiadują się media, a nie sami zainteresowani, to proszę sobie odpowiedzieć, czemu ma to służyć - powiedział Interii Michał Dworczyk. W jego opinii to "kolejne działanie mające uderzyć w polityków PiS przed wyborami".