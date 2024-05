Pomysł na to, aby zliberalizować przepisy dotyczące amatorskiego poszukiwania skarbów zmaterializował się w lipcu 2023 roku. Ówczesny rząd chciał, aby powstała aplikacja ułatwiająca poszukiwaczom skarbów zgłaszanie swoich archeologicznych planów do rejestru . Każdy pełnoletni amator z wykrywaczem metali, który uzyskałby zgodę właściciela gruntu i posiadacza nieruchomości, mógł od razu rozpocząć poszukiwania. Nie musiałby natomiast czekać na zgodę konserwatora zabytków .

Dlaczego zmiany nie weszły w życie 1 maja 2024 roku?

Ustawa zakładała, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2024 roku. Jednak tak się nie stało. Koalicja rządząca odsunęła ją w czasie o rok, dając tym samym Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego czas na dopracowanie aplikacji. To za jej pomocą archeolodzy amatorzy mieli zgłaszać swoje wyprawy z wykrywaczem skarbów, a także wnioskować do właścicieli terenu o zgodę na jego przeszukanie. Bez czekania na decyzję konserwatora zabytków. Co poszło nie tak?