O niedzielach handlowych zrobiło się głośno za sprawą poprawek, które w ostatniej chwili, do projektu Lewicy, zgłosiła Koalicja Obywatelska . Wnioskodawcy chcieli łącznie dwudziestu niedziel pracujących w roku . I chociaż na ten moment pomysł przepadł podczas głosowań w Sejmie, rządzący nie składają broni . O zamiarach koalicji może świadczyć fakt, że jeszcze w ubiegłym tygodniu, wraz z projektem Lewicy dotyczącym wolnych Wigilii , miało odbyć się rozpatrzenie projektu Ryszarda Petru postulującego uwolnienie handlu w niedziele.

Ostatecznie punkt spadł jednak z porządku obrad komisji sejmowych . - Odkładamy go na wspólne posiedzenie obu komisji (gospodarki i rodziny - red.), które będzie miejscem debaty na ten temat. Prawdopodobnie jeszcze w grudniu - podczas posiedzenia z 26 listopada zakomunikował Petru, szef sejmowej komisji gospodarki. Kiedy się z nim skontaktowaliśmy, przyznał, że sprawa jest jak najbardziej aktualna . Wyjaśnił też, dlaczego dyskusję przełożono.

Niedziela handlowa. Konkret 21. bez konkretów

Oznacza to, że obecnie w grze pozostaje projekt Polski 2050 , który tkwi w sejmowej zamrażarce od czerwca. Trudno oszacować, czy uda się go przepchnąć przez Sejm. Okoniem, z pewnością, stanie Lewica.

Niedziele handlowe. Projekt Petru, czy rządu?

Jeszcze podczas wspólnego posiedzenia sejmowej Komisji rodziny i gospodarki minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że projekt Petru jest procedowany przez rząd i trafił na Komitet Stały Rady Ministrów. Jak jednak ujawniła, opinia MRPiPS, która go dotyczy, "na ten moment" jest negatywna. Dlaczego?

- Jest tak m.in. ze względu na sprzeciw nie tylko pracowników handlu , ale także ok. 30 tys. drobnych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do rządu z apelem, aby nie zmieniać obowiązujących zasad, ponieważ dzięki ograniczeniu handlu w niedziele dla dużych sieci, ich małe sklepy zyskały szansę na przetrwanie i jakiekolwiek konkurowanie z wielkimi koncernami - tłumaczy Katarzyna Ueberhan .

Jak mówi posłanka Lewicy, nie oznacza to jednak zakończenia dyskusji odnośnie do pracy w weekendy, bo przepisy obowiązujące obecnie są chaotyczne. - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i jej resort są zawsze otwarci na rozmowy i pracę nad tym, jak precyzyjniej uregulować przepisy dotyczące niedziel , tak aby lepiej zabezpieczyć wszystkich pracowników, którzy muszą wtedy pracować, nie tylko w handlu - dodała.

Ryszard Petru odbija piłeczkę. - W kontekście pracujących niedziel, z pewnością będziemy mówili o projekcie poselskim. To nasz projekt, który prowadzę w imieniu klubu. Co prawda minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała, że przygotowują wersję rządową, ale wciąż nie znamy nawet podstawowych założeń takiego projektu - stwierdził polityk.

Pracujące niedziele. KO liczy, że Lewica ustąpi

Joanna Frydrych: - Nie ma co ukrywać, młodzież z małych miejscowości, często nie posiadająca zasobów finansowych, kiedy wyjeżdżała na studia do miasta, dorabiała w weekendy w handlu. Wyeliminowano ich - mówi. - Powinniśmy stwarzać warunki do edukacji, studiowania. Z drugiej strony, mamy też pracowników handlu, którzy bronią się przed handlowymi niedzielami, pracodawców - wskazuje.