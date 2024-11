Wolna Wigilia i handlowe niedziele. Gorąca dyskusja w Sejmie

Głos na sali plenarnej zabrała posłanka Paulina Matysiak , która uderzyła w autorów poprawki dotyczących ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Stwierdziła, że przygotowanie takiej wrzutki do dyskusji o wolnej Wigilii " wypacza dyskusję ".

Na sali plenarnej grzmiał także lider Razem Adrian Zandberg . - Zapewne wam (zwrócił się do wyborców - red.) nie powiedzieli, że w czasie Wigilii pracuje się do 14, a wy (autorzy poprawki - red.) chcecie dowalić pracownikom dodatkowe niedziele, gdzie pracuje się osiem godzin - mówił. Głupotę żeście zgłosili - stwierdził stanowczo Zandberg, podkreślając, że projekt "nie ma poparcia strony społecznej".

- Zobaczycie, jacy to są oszuści - mówił poseł PiS Paweł Jabłoński , przekazując, że za jeden dodatkowy dzień wolny (Wigilię) autorzy poprawki próbują wprowadzić kilkanaście dni roboczych.

Poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 pytał z kolei, dlaczego "wykorzystuje się religię do polityki". - Gdzie przecież pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i oglądał, bez 13 dni wolnych, bez urlopu, bo trud i praca jest właśnie przez religię chwalona - mówił.