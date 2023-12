Sondaż. Polacy wskazali, gdzie powinny odbywać się lekcje religii

Zdaniem 51 proc. ankietowanych lekcje religii należy przenieść do placówek należących do związków wyznaniowych. Inaczej twierdzi 33 proc. respondentów, którzy uważają, że katechezy powinny nadal odbywać się w szkołach .

Religia w szkołach. Barbara Nowacka ma propozycję

Zaprzysiężona 13 grudnia na nową minister edukacji Barbara Nowacka uważa, że obecne dwie godziny religii tygodniowo to "przesada". - Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa . Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - mówiła.

Wskazała także, na co jej zdaniem "będzie powszechna zgoda". - Do doprowadzenia do tego, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach, i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym co na dzisiaj zadeklaruję - podkreśliła.