Minister edukacji Barbara Nowicka zaproponowała ograniczenie religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo płatnej z budżetu państwa.

Jak informowaliśmy w Interii , do tej propozycji odniósł się arcybiskup Wacław Depo . - Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole , choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie - stwierdził podczas wywiadu w grudniu.

Religia w szkołach. Abp Wacław Depo skrytykowany

Okazuje się jednak, że umowa między Polską a Stolicą Apostolską nie zawiera takiego warunku. - To jest nieprawda, jakaś bzdura. Albo arcybiskup Wacław Depo jest prawnym ignorantem, albo świadomie kłamie . Niech uważnie przeczyta konkordat z 1993 r. i zastanowi się, co publicznie mówi. Jak można takie oczywiste nieprawdy otwarcie głosić - stwierdził w rozmowie z tokfm.pl prof. UW dr hab. Paweł Borecki z katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Ekspert przytoczył jedyny artykuł umowy, który dotyczy lekcji religii: "Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych ".

- Więc to, co mówi abp Depo, to przejaw ignorancji albo kłamstwo z premedytacją - zaznaczył raz jeszcze prof. Borecki, po czym wyjaśnił, w jaki sposób można zgodnie z prawem zmniejszyć liczbę godzin tego przedmiotu.