Minister edukacji już w lipcu 2022 zapowiedział zmiany w egzaminie dojrzałości. Podyktowane są one innym modelem edukacji niż w poprzednich latach. Pierwszy raz do matury przystąpią uczniowie, którzy uczyli się w systemie 8+4. Co czekać ich będzie na nadchodzącym egzaminie? Sprawdźmy, co zmieni się na maturze 2023 względem poprzednich lat.

Kto może przystąpić do matury 2023?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę 2023 na nowych zasadach zdawać będą mogli abiturienci, którzy ukończyli czteroletnie licea. Egzamin dojrzewania mogą zdawać także ci, którzy ukończyli szkołę średnią w innym kraju.

Nowa matura dostępna będzie również dla absolwentów szkół średnich, którzy ukończyli edukację przed 2005 rokiem. Osoby takie również zdawały w modelu, w którym nie było uwzględnionego gimnazjum.

Matura 2023. Egzamin ustny z języka polskiego

W związku z pandemią w ostatnich latach zrezygnowano z obowiązkowego egzaminu ustnego. Najnowsza matura jednak przywróci ten egzamin do listy egzaminów obowiązkowych. Pomimo pozostawienia 30 minut na jego zdanie, system zaliczenia będzie zupełnie inny. Zmniejszona zostaje liczba przyznawanych punktów - z 40 na 30.

Matura ustna z języka polskiego w poprzednich latach obejmowała jedno pytanie. Dotyczyło ono literatury, języka lub sztuki. Najnowsza matura wymagać będzie już odpowiedzi na dwa zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyć będzie lektur obowiązkowych. Pytania do tego zagadnienia zostaną opublikowane na stronie CKE. Drugie dotyczyć będzie ogólnej wiedzy z zakresu literatury.

Zdjęcie Matura 2023. Zmiany dotyczące egzaminu ustnego z języka polskiego / CKE

Matura 2023. Egzamin pisemny z języka polskiego

Zmiany dotyczyć będą również części pisemnej z języka polskiego . Czas egzaminu zostaje wydłużony ze 170 do 240 minut. Pomimo dłuższego czasu na egzamin, zmniejszy się liczba punktów do uzyskania. Na maturze 2023 abiturienci będą mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Uczniowie na egzaminie z języka polskiego najbardziej obawiają się wypracowania. Również i ten aspekt został zmodyfikowany. Od przyszłego roku do wyboru będą wyłącznie dwa tematy, a nie tak jak wcześniej - trzy. Nie będą one jednak wymagać od uczniów znajomości konkretnej lektury. W zamian na początku arkusza udostępniona będzie lista tytułów, na których będzie się można opierać w wypracowaniu.

Oprócz tego zwiększona została liczba słów w wypracowaniu. Przez wiele lat konieczne było stworzenie rozprawki na minimum 250 wyrazów. Matura 2023 będzie ich wymagać aż 300, a z kolejnymi latami ta liczba się jeszcze zwiększy.

Zdjęcie Matura 2023. Najważniejsze zmiany w egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym / CKE

Matura 2023. Egzamin pisemny z matematyki

Matura z matematyki wielu uczniom spędza sen z powiek. Nie inaczej będzie w roku 2023. Matura trwać będzie 10 minut dłużej, lecz zmieniona zostanie liczba zadań otwartych. W ciągu ostatnich kilku lat tego typu zadań w arkuszu było 9. Najnowszy egzamin dojrzewania będzie mógł tych pytań mieć od 7 do 13.

Matura 2023. Egzamin pisemny z języka obcego

W przypadku języka obcego nowożytnego na maturze nie wprowadzono większych zmian. Najważniejszą modyfikacją jest zmiana poziomu biegłości językowej. Wcześniej zdawano maturę podstawową z biegłością na poziomie A2+. Matura 2023 wymagać już będzie wiedzy z zakresu poziomu B1.

Zmieniły się również wymagania dotyczące wypowiedzi pisemnej. Od najbliższego roku uczniowie muszą rozpisać się na 80-130 wyrazów. W kolejnych latach ta liczba się zwiększy do 100-150 słów.

Zdjęcie Matura 2023. Zmiany w egzaminie z języka obcego nowożytnego / CKE

Matura 2023. Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym

Matura 2023 wprowadza kilka zmian w zdawaniu przedmiotów dodatkowych. Wciąż konieczne jest podejście do nich na poziomie rozszerzonym . Nie wymaga się osiągnięcia żadnego progu procentowego, by egzamin uznać za zaliczony. Zmieni się to jednak w 2025 roku. CKE zapowiada, że od tego czasu uczniowie będą musieli przedmiot dodatkowy zdać na minimum 30%.

Największe zmiany dotyczą języka polskiego, języka obcego, historii oraz filozofii. Język polski na poziomie rozszerzonym opierać się będzie wyłącznie o wypracowanie. Usunięto z arkusza test. Dlatego też zmniejszona została liczba maksymalnych punktów do zdobycia do 35.

Zdawanie języka obcego na poziomie rozszerzonym również wymaga od uczniów większej wiedzy. Od teraz arkusz będzie wymagał od zdających znajomości poziomu B2. W przypadku egzaminu dla klas dwujęzycznych próg ten wynosi już B2+.

Na maturze z historii i filozofii uczniowie również musieli stworzyć rozprawkę. W poprzednich latach na historii rozprawka powinna zawierać 500 słów. W przypadku filozofii było ich o 100 mniej. Na obu egzaminach w 2023 próg znaków zostanie zmniejszony do 300.

