Matura 2022. Rozpoczął się egzamin z geografii poziom rozszerzony

Matura 2022: Geografia - poziom rozszerzony. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi w Interii

W specjalny raporcie Interii "Matura 2022. Arkusze" chwilę po 14.00 opublikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

W Interii dostępne są też arkusze wraz z odpowiedziami z najpopularniejszych przedmiotów, z którymi dotychczas mierzyli się maturzyści. 4 maja, maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Arkusz CKE i nieoficjalne rozwiązania z tego przedmiotu znajdziecie TUTAJ

Matura z geografii. Czego można się spodziewać?

Zgodnie z informatorem wydanym przez Centralną Komisje Egzaminacyjna osoby podchodzące do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym powinien znać m.in. poniższe zagadnienia:



Mapa - umiejętność czytania i interpretacji,

położenie i środowisko przyrodnicze Polski,

ludność Polski,

regiony geograficzne Polski,

Geografia Polski (środowisko przyrodnicze, zagadnienia ludnościowe, działalność gospodarcza),

zróżnicowanie gospodarcze świata,

strefy Ziemi (atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera i biosfera),

działalność gospodarcza na świecie,

kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa,

Ziemia we wszechświecie,

sąsiedzi Polski - zróżnicowanie geograficzne, przemiany,

Europa. Relacje przyroda - człowiek - gospodarka.

Matura 2022. Jaki wybór?

Uczniowie szkół średnich obowiązkowo podchodzą do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Kolejnym obowiązkiem jest podejście do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tu jednak nie obowiązuje próg zdawalności, tak jak w przypadku matur na poziomie podstawowym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.