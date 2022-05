Matura 2022. Język polski - poziom rozszerzony. Zobacz odpowiedzi i arkusz CKE

Poniżej po 14.00 zajdziesz arkusz maturalny oraz pierwsze proponowane odpowiedzi z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022. Język polski - poziom rozszerzony

Język polski na poziomie rozszerzonym to przedmiot nieobowiązkowy. Jeden z możliwych do wyboru. Abiturienci mają obowiązek podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Jednak nie ma tu progu zdawalności.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składa się z jednego zadania, w którym uczeń ma do wyboru dwa tematy wypracowania.



Matura 2022. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

W raporcie specjalnym Interii "Matura 2022. Arkusze" codziennie, po zakończeniu egzaminów publikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci.

Matura 2022. Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego - poziom rozszerzony

Także i dziś nasi eksperci przygotują dla Was proponowane odpowiedzi do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Tutaj możesz pobrać ARKUSZ CKE z polskiego - poziom rozszerzony.

Poniżej znajdziesz zaproponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi.

Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Wstęp:



Wiersze Kazimierza Przerwy - Tetmajera i Tadeusza Różewicza podejmują częstą w poezji różnych epok tematykę refleksji poety nad własnym procesem twórczym (autotematyzm). Biorąc pod uwagę tę tematykę, podmiot liryczny każdego z utworów może być utożsamiany z samym poetą oraz jego przeżyciami i przemyśleniami podczas tworzenia.

Teza:



Poezja widziana z punktu widzenia samego poety dla każdego twórcy będzie wiązała się z innymi przeżyciami i emocjami. Refleksje autotematyczne zawarte w obu utworach ukazują nie tylko proces twórczy przez pryzmat towarzyszących mu odczuć, ale dają także subiektywne odpowiedzi na pytanie, czym jest poezja.

Analiza i interpretacja porównawcza

Płaszczyzny porównania:



Rodzaj liryki/ perspektywa podmiotu lirycznego

Utwór Kazimierza-Przerwy Tetmajera należy do liryki zwrotu do adresata - rozpoczyna się apostrofą do “godziny tworzenia" - czyli spersonifikowanego czasu, w którym podmiot liryczny oddaje się zajęciom twórczym.

Utwór Różewicza to natomiast liryka bezpośrednia (liryka wyznania, monolog liryczny), w którym podmiot liryczny (poeta) zwierza się czytelnikowi bezpośrednio ze swoich przeżyć i przemyśleń.

Utwory różnią się zatem perspektywą podmiotu lirycznego.

Stosunek podmiotu lirycznego do własnego aktu twórczego

Przerwa - Tetmajer nie tylko posłużył się personifikacją czasu tworzenia i apostrofą (co już samo w sobie świadczy o tym, że traktuje “godzinę tworzenia’ jako czas wyjątkowy, podniosły), ale także idealizacją (“Cza­ro­dziej­ska go­dzi­no two­rze­nia,/

naj­pięk­niej­sza z wszyst­kich go­dzin ży­cia"). Tetmajer używa powtórzenia słowa “czarodziejska" - możemy więc wnioskować, że czas tworzenia jest dla niego specyficznym, wręcz magicznym przeżyciem, a sama poezja - swoistą magią.

Przerwa-Tetmajer estetyzuje “godzinę tworzenia" i posługuje się porównaniem (“myśl roz­wi­ja się jak kwiat ró­ża­ny").

Nieco inne podejście do własnej twórczości poetyckiej prezentuje podmiot liryczny w utworze Tadeusza Różewicza. Mówi on o wierszu, który “próbował sobie przypomnieć", a który prawdopodobnie powstał nocą w jego głowie, jednak nigdy się nie zmaterializował (nie został przelany na papier). Utwór, o którym mowa, był także autotematyczny (“wiersz był praw­do­po­dob­nie / wier­szem o so­bie sa­mym").

Subiektywna odpowiedź na pytanie: czym jest poezja?

U Przerwy-Tetmajera poezja (a dokładnie: przemyślenia towarzyszące aktowi twórczemu) zostaje przyrównana do rozkwitającego kwiatu, który stopniowo odsłania swoje płatki i staje się coraz bardziej wonny. Możemy więc wyobrazić sobie, że w miarę zagłębiania się w poezję podziwiamy ją coraz więcej, stopniowo się nią upajamy (jak zapachem kwiatów).

Ostatnia zwrotka wskazuje, że poezja dla Tetmajera jest upojeniem, sposobem na zapomnienie o świecie realnym, czymś, co wypełnia umysł i serce.

Dla Różewicza poezja jest czymś niewypowiedzianym, pozostającym w sferze przeżyć wewnętrznych, trudnym do zwerbalizowania (“chwi­la­mi czu­łem go na ję­zy­ku/ i nie­spo­koj­ny cze­ka­łem/ na prze­mie­nie­nie /w sło­wo").

Poezja może kojarzyć się ze snem lub refleksjami skutymi podczas bezsennej nocy - podmiot liryczny wskazuje bowiem, że wraz z nadejściem dnia wiersz “gaśnie w świetle dziennym".

Poezja jest przeżyciem metafizycznym; czymś, co nie mieści się w codzienności: (“ale nie wy­cią­gam go/ z ciem­nej głę­bi­ny/ na pła­ski brzeg/ rze­czy­wi­sto­ści"), istnieje tylko w umyśle/ wyobraźni lub jakiejś innej bliżej nieokreślonej metafizycznej przestrzeni. Nie należy poezji na siłę “wyciągać" z przestrzeni, z której pochodzi (np. usilnie jej werbalizować), gdyż w starciu z rzeczywistością doszłoby do jej spłaszczenia (to odebrałoby jej urok, przestałaby być czymś nieuchwytnym, a przez to - niezwykłym).

Podsumowanie i wnioski:



W obu analizowanych utworach twórczość poetycka oraz sama poezja stanowi ważne, niecodzienne przeżycie - poezja jest czymś, co wykracza poza codzienność i dostarcza pozytywnych emocji.

U Tetmajera poezja jest magią; czymś, co zachwyca i upaja. Dla różewicza bliższe są skojarzenia ze snem lub samą myślą/ wyobraźnią. W pierwszym utworze rolą poezji jest, by zachwycała (upajała); w drugim - aby pozostała niewypowiedziana (bo tylko w taki sposób możemy ocalić jej ulotną magię).

U Tetmajera przeżycie twórcze kojarzone jest z niemalże radosnym przelewaniem słów na papier. U Różewicza poezja nie musi istnieć na papierze - najlepsza jest bowiem ta, która nie materializuje się i nie zostaje zwerbalizowana (można tu pokusić się o stwierdzenie, że jeśli poezję rozumiemy na sposób różewiczowski, to każdy człowiek może być poetą).