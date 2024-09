Jak zaznaczył były premier, " smartfony służą nie tylko do nauki i zabawy, ale także do cyberbullyingu, ściągania, szantażu, nagrywania i rozpowszechniania wulgarnych treści lub wrażliwych danych".

Mateusz Morawiecki z apelem do rodziców: Powinniśmy porozmawiać i działać

W ocenie Morawieckiego "telefon to dziś miecz obosieczny - daje poczucie bezpieczeństwa, ale i może zranić". "Trzeba przyznać otwarcie, że smartfony nie są bez winy , jeśli mówimy dziś o problemach psychologicznych, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież . Wpływ smartfonów na mózgi młodych ludzi jest coraz lepiej zbadany i dokumentowany. Coś, co kilkanaście lat temu było rewolucją technologiczną - dziś staje się chorobą cywilizacyjną " - oświadczył.

"Kiedy Steve Jobs w 2007 roku zaprezentował światu pierwszego smartfona, osoby zebrane na prezentacji nie mogły pojąć, co się właściwie wydarzyło. Jobs mówił o nowym produkcie Apple, a w zasadzie... o trzech produktach, jak to sprytnie narracyjnie ujął. Powiedział, że przedstawi światu nowego iPoda, telefon i urządzenie służące do korzystania z internetu. To wszystko mieściło się w jednym produkcie - smartfonie, który zrewolucjonizował nasz świat. Dziś trudno wyobrazić sobie naszą rzeczywistość bez urządzeń, które towarzyszą nam w zasadzie non stop" - napisał były premier.