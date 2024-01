- Usłyszeliśmy dziesiątki deklaracji o konieczności przestrzegania prawa w sytuacji, kiedy prawo jest ostentacyjnie łamane - tak dla Interii wywiad premiera Donalda Tuska ocenia jego poprzednik, były premier Mateusz Morawiecki. - Włos jeży się na głowie, kiedy polityczni siepacze z PO wycinają ludzi z różnych instytucji bez zważania na kompetencje i doświadczenie (...) Jest tylko zemsta - krytykuje Mateusz Morawiecki. I mówi, że to, co robi nowy rząd "to nie czyszczenie nadużyć, ale czystki polityczne".