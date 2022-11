Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim wziął udział w konferencji prasowej.

Premier został zapytany przez dziennikarzy o decyzję rządu w sprawie zamrożenia taryf na gaz.

Kryterium dochodowe przy dopłatach na gaz

- Chcemy zamrozić te ceny na gaz na poziomie podobnym jak w tym roku - zapowiedział Morawiecki. - Dodał, że "pojawiają się głosy, by wprowadzić kryterium dochodowe". - Kryterium dochodowe stosowane jest w szeregu innych programów. Ono dobrze działa i nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest sprawiedliwe - stwierdził.

- Prawdopodobnie zdecydujemy się na kryterium dochodowe - powiedział premier. W ciągu najbliższych kilku dni decyzja zostanie podjęta - zapewnił.

Morawiecki o stawkach VAT na paliwo

Morawiecki został również zapytany o powrót do stałych stawek VAT. Tarcza Antyinflacyjna obowiązuje do końca roku, więc od stycznia stawki powinny wrócić do dawnych poziomów. W przypadku paliw VAT wynosi 23 proc.

- Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT i akcyzy nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw, ale to zależy od relacji rynkowych, które ostatnio zaczęły nam sprzyjać - powiedział Morawickim. - W porównaniu do ostatnich miesięcy jest też spadek cen ropy na rynkach światowych - podkreślił premier. Martwimy się o olej napędowy. Jego jest za mało w mało w Europie - zauważył.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka powiedział, że projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wymaga jeszcze doprecyzowania przez resort.

KPRM poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów, że rząd omówił projekt i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz.