Ta grupa może liczyć nawet na 10 tys. zł pomocy. Jest nowy termin składania wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc suszową 2022, która została wprowadzona, aby zminimalizować tegoroczne straty w gospodarstwach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi .



Do 17 listopada podania o rekompensatę finansową złożyło około 128,5 tys. rolników, którzy w okresie od 31 marca do 30 września ponieśli szkody w gospodarstwie i w związku z tym zostali zagrożeni utratą płynności finansowej.

Chętnych na dotacje klęskowe jest znacznie więcej, jednak nie wszyscy będą mogli liczyć na wsparcie z uwagi na nowe wytyczne, które trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc suszową.

Pomoc suszowa 2022. Nowy termin składania wniosków

Część osób od tygodni skarżyła się, że nie może dostarczyć dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji klęskowej, z uwagi na regularne awarie aplikacji potrzebnej do uzyskania protokołu oszacowania szkód.

Resort, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji rolników, postanowił dać im więcej czasu na dostarczenie wniosku o pomoc suszową, wraz z załącznikami do już złożonych dokumentów. Termin został wydłużony do 30 listopada.

Pomoc suszowa tylko dla aktywnych rolników. Potrzebne będą faktury

Uzyskanie pomocy może być jednak trudniejsze, z uwagi na warunki, które muszą zostać spełnione, aby komisja przyznała nam pomoc suszową.

Nowe rozporządzenie wprowadziło wymóg, zgodnie z którym rolnik do podania o dotacje klęskowe musi dołączyć również niezbędne faktury VAT. Mają one potwierdzać, że sprzedał on produkty ze swojego gospodarstwa za kwotę minimum 5 tysięcy złotych w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022.

Ministerstwu zależy bowiem na tym, aby pomoc suszowa 2022 trafiła wyłącznie do rolników aktywnych, którzy użytkują ziemię i w związku z tym naprawdę potrzebują pomocy. Nie zaś do osób, które są jedynie jej właścicielami i takie wsparcie w rzeczywistości im nie przysługuje.

Osoby, które poza fakturami VAT, posiadają umowy sprzedaży między rolnikami czy oświadczenia o sprzedaży na targowisku lub bazarze, również mogą przedstawić je jako dowody razem z wnioskiem o pomoc suszową. To dlatego, że Ministerstwo Rolnictwa niedawno dopuściło możliwość załączania innych dokumentów, które świadczą o sprzedaży produktów rolnych.



Ile wyniesie pomoc suszowa dla rolników? Mniejsze wsparcie, pomimo dodatkowych środków

Pomoc suszowa 2022 to jednorazowe świadczenie, które we wstępnym założeniu dla pojedynczej rodziny wynieść miało od 5 do maksymalnie 10 tysięcy złotych w zależności od rozmiaru szkód w gospodarstwie.

Początkowo na wsparcie resort rolnictwa przeznaczył środki w łącznej wysokości 450 mln złotych. W tym roku zainteresowanych, aby uzyskać wsparcie, jest jednak wyjątkowo dużo, dlatego zdecydowano się zwiększyć tę kwotę do 600 mln złotych.

Jeśli i to nie wystarczy, to możliwe, że pomimo podwyżki do "kieszeni rolników" ostatecznie trafi kwota niższa niż 5 czy 10 tys. Do obliczenia wysokości wsparcia będzie bowiem stosowany współczynnik korygujący.

Wniosek o pomoc suszową 2022. Gdzie go złożyć?

Wypełniony wniosek o pomoc suszową 2022 wraz z niezbędnymi kopiami dokumentów należy złożyć bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, pocztą, albo przed internet, np. za pośrednictwem platformy ePUAP .

Rolnicy, którzy złożyli dokumenty przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, mają również obowiązek uzupełnić swoje wnioski poprzez dołączenie do nich kopii niezbędnych faktur i innych dokumentów. Trzeba dostarczyć je tam, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy suszowej, do dnia 23 listopada 2022 roku.

Wszelkie wytyczne, jakie standardowo muszą zostać spełnione, aby przyznana została pomoc suszowa, opisane zostały w oficjalnym komunikacie na stronie GOV .

