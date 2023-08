Jarosław Kaczyński: Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania

Równolegle do tych działań powstają spoty i grafiki, ściśle związane ze zbliżającą się kampanią wyborczą. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, dotąd głównie szef MON Mariusz Błaszczak i premier Morawiecki, sugerowali, że Polska jest dziś bezpieczniejszym krajem niż za czasów rządów PO i PSL. Do tych polityków w sobotę dołączył Jarosław Kaczyński.

Reklamówka posła Sterczewskiego

- Powiedzieć można wszystko. Ale liczą się czyny a nie słowa. Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa - zakończył prezes PiS. Nawiązał tym samym do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy poseł KO Franciszek Sterczewski udał się na granicę, by przekazać migrantom jedzenie i ciepłe rzeczy. Wdał się tym samym w sprzeczkę ze Strażą Graniczną, która zakończyła się krótkim biegiem Sterczewskiego z niebieską reklamówką, który mimo zakazu chciał przekazać dary. Wideo ze zdarzenia krążyło później w sieci.