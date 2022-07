Pierwszy raz, w czwartek, Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego od decyzji wojewody mazowieckiego, który wyraził zgodę na cykliczne organizowanie Marszu Powstania Warszawskiego stowarzyszeniu Roty Marszu Niepodległości do 2024 roku.

19 lipca wojewoda Konstanty Radziwiłł (PiS) zgodził się, by marsz organizowany od 11 lat przez narodowców przez trzy kolejne lata miał status wydarzenia cyklicznego.

Zwrot w sprawie. Sąd przychylił się do odwołania złożonego przez Trzaskowskiego

- W piątek Sąd Apelacyjny uchylił decyzję SO i sprawa wróciła do niższej instancji. - W poniedziałek Sąd Okręgowy przychylił się do odwołania złożonego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - powiedział prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości Robert Bąkiewicz.

- Oczywiście piszemy już zażalenie na tę decyzję. Sąd nie przyjął wszystkich dowodów przedstawionych przez mojego pełnomocnika i pełnomocnika wojewody - przekazał Bąkiewicz. Dodał, że chodzi m.in. o zapis jego przesłuchania.

- Będę dalej walczył w Sądzie Apelacyjnym - podkreślił Bąkiewicz dodając, że marsz 1 sierpnia się odbędzie. - Zgłosiliśmy go w trybie normalnym - zaznaczył.

Organizatorzy zachęcają do udziału w marszu, który ma się odbyć już po raz 11.

Wydarzenie ma rozpocząć się 1 sierpnia o godzinie 17 (godzina W) na rondzie Dmowskiego, z którego uczestnicy udadzą się ulicami stolicy na plac Krasińskich, gdzie odbędzie się koncert.