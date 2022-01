Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zamieścił wpis w czwartek na Twitterze. "Każdego dnia kilkanaście tysięcy żołnierzy pełni ciężką służbę na granicy polsko-białoruskiej" - napisał minister. "Zdecydowałem, że żołnierzom, którzy tam służyli przez co najmniej 60 dni MON dofinansuje pobyt w ośrodkach wypoczynkowych należących do Agencji Mienia Wojskowego" - dodał szef MON.

Ile wyniesie dopłata?

Dopłata do wypoczynku żołnierza i jego rodziny ma być niezależna od dochodów i wynosić ok. 2000 zł.

Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji przewiduje, że żołnierzowi zawodowemu, "skierowanemu do pełnienia służby w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej i pełniącemu tę służbę łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni w ramach pomocy udzielanej Straży Granicznej" przysługuje dodatkowa dopłata do wypoczynku jego, jego małżonka i dzieci, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie.

Reklama

Dopłata ma przysługiwać jednorazowo w ciągu dwóch lat po okresie, kiedy żołnierz spełnił warunki do jej przyznania. Ponowne przyznanie prawa do dopłaty ma przysługiwać po upływie dwóch lat od nabycia prawa do poprzedniego dofinansowania. Jeżeli żołnierz zostanie ponownie skierowany do służby w strefie przygranicznej w czasie, w którym już był uprawiony do dopłaty, nie będzie on zaliczany do okresu, na którego podstawie żołnierz mógłby uzyskać to prawo po raz kolejny.

"Pełniona w niestandardowych warunkach służba jest wyzwaniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym" - stwierdzono w uzasadnieniu przyznania dodatkowej osłony socjalnej.

Według projektodawców w ciągu dwóch lat po nabyciu uprawnienia żołnierz zawodowy będzie mógł skorzystać z wypoczynku 14-dniowego, dwóch pobytów siedmiodniowych lub trzech krótkoterminowych pobytów, do których będzie mu przysługiwała dopłata. Wysokość oszacowano na ok. 2000 zł za pobyt dwutygodniowy.

Całkowity koszt dopłat będzie zależał od liczby uprawnionych. Projekt przewiduje, że będzie ono przysługiwało żołnierzom zawodowym kierowanym na granicę po 1 stycznia 2021, a rozporządzenie wejdzie w po siedmiu dniach od ogłoszenia. Na polsko-białoruską granicę, gdzie władze Białorusi kierują migrantów z krajów trzecich, zmuszając ich do prób wchodzenia na terytorium Polski, wojsko zostało skierowane latem ubiegłego roku.

Ilu żołnierzy służy w Siłach Zbrojnych RP?

113 500 żołnierzy wojsk operacyjnych służy w Siłach Zbrojnych RP - poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że liczba żołnierzy będzie się zwiększać po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny.