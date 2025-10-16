W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu, zarzucając im naruszenie zakazu zajmowania stanowisk publicznych.

Politycy PiS twierdzą, że są ofiarami politycznej nagonki i wyrok jest nieważny z powodu wcześniejszego ułaskawienia przez prezydenta Dudę.

Za złamanie zakazu grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

"Ta sama prokuratura, która dziś mnie oczernia, umorzyła sprawy Giertycha, Grodzkiego, Brejzy czy Nowaka, którego dodatkowo nagrodziła publicznym kontraktem" - napisał w mediach społecznościowych Maciej Wąsik, publikując czwartkowy komunikat prokuratury.

Europoseł stwierdził, że priorytetem instytucji nie jest już walka z przestępczością, a "ściganie" posłów opozycji za to, że wykonują obowiązki wynikające z mandatu.

Wąsik i Kamiński reagują na akt oskarżenia

"Kpina z wymiaru sprawiedliwości" - podsumował swój wpis Maciej Wąsik.

Wcześniej do sprawy ustosunkował się również Mariusz Kamiński. "Trudno o bardziej polityczne zarzuty niż oskarżanie posłów za wykonywanie swoich obowiązków wobec wyborców" - czytamy w jego poście w serwisie X.

Reakcje Wąsika i Kamińskiego dotyczą przedstawionego w czwartek przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie aktu oskarżenia dotyczącego "niezastosowania się do orzeczonego zakazu zajmowania przez nich stanowisk publicznych".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Prokuratura zarzuca posłom PiS złamanie zakazu

W piśmie prokuratury mowa o "zakazie zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych", który Kamiński i Wąsik złamać mieli w dniach 21 i 28 grudnia 2023 r. w Warszawie.

- Wiedząc, że wyrok się uprawomocnił, ostentacyjnie wzięli udział zarówno w obradach Sejmu, głosowaniach, jak i pracach komisji - mówił o obecnych europosłach PiS na antenie Polsat News rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Prokuratura wskazuje, że zarzuty dotyczą czynu z art. 244 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Oskarżonym - Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu - grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

Politycy PiS argumentowali, że nie łamią prawa, ponieważ wcześniej zostali ułaskawieni przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, a co za tym idzie - wyrok sądu, w którym nałożono zakaz, jest ich zdaniem nieważny.

