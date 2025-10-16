Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest akt oskarżenia

W skrócie Prokuratura przedstawiła akt oskarżenia przeciw Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi za niezastosowanie się do sądowego zakazu sprawowania funkcji publicznych.

Politycy, mimo orzeczonego pięcioletniego zakazu, brali w 2023 roku udział w posiedzeniach i głosowaniach Sejmu oraz w posiedzeniu komisji sejmowej.

Grozi im kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Oskarżonym zarzuca się, że w dniach 21 i 28 grudnia 2023 roku w Warszawie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie zastosowali się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 roku zakazu zajmowania przez nich stanowisk publicznych" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mowa o "zakazie zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych".

- Wiedząc, że wyrok się uprawomocnił, ostentacyjnie wzięli udział zarówno w obradach Sejmu, głosowaniach, jak i pracach komisji - mówił o obecnych europosłach PiS na antenie Polsat News rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prokuratura: Jest akt oskarżenia

Jak czytamy, zakaz obowiązywał przez okres pięciu lat. Politycy mieli go złamać, wykonując mandat posła na Sejm RP, biorąc 21 grudnia 2023 roku udział w obradach Sejmu RP, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach nr 141-147. Ponadto uczestnicząc także 28 grudnia 2023 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prokuratura wskazuje, że zarzuty dotyczą czynu z art. 244 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Oskarżonym - Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu - grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości argumentowali, że nie łamią prawa, ponieważ wcześniej zostali ułaskawieni przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, a co za tym idzie - wyrok sądu, w którym nałożono zakaz, jest nieważny.

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jako byłych szefów CBA, prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Sąd orzekł wobec nich również pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Zarówno Kamiński, jak i Wąsik trafili do zakładów karnych, a niedługo potem po raz drugi zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

