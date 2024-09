Łukasz Jasina oskarża byłego szefa MSZ. "Czuję się ofiarą"

- Kiedy wyszedłem ze szpitala, do którego trafiłem w związku z przemęczeniem w pracy i załamaniem nerwowym, minister podczas spotkania przywołał Wielką Pardubicką, czyli tradycyjny wyścig koni w Czechach. Zapytał mnie, czy wiem, co tam się robi z tymi, które złamią sobie nogę i stają się bezużyteczne. Odpowiedziałem, że strzela się do nich, zabija. Minister odpowiedział, że on mi tego nie zrobi - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były rzecznik MSZ Łukasz Jasina, opisując zachowania ówczesnego szefa resortu.

