Łukasz Jasina zwolniony. "Dzięki wam stałem się lepszy"

- Nie mogliśmy nawet zareagować, wprowadzić jakiejś narracji, bo zrobił to chwilę przed ciszą wyborczą. Nie było jak zareagować. W mediach nie mogli pojawić się nasi politycy ze względu na ciszę wyborczą. Przyłożył się do złego wyniku. Zdradził nas - zdradziło źródło rozgłośni.