We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie zajął się wnioskiem Michała K. - byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i bliskiego współpracownika byłego premiera Mateusza Morawieckiego - o wydanie listu żelaznego w związku z aferą wokół RARS.

List żelazny pozwala oskarżonemu przebywać na wolności do czasu zakończenia całej procedury sądowej. Warunkiem niezbędnym do posługiwania się takim dokumentem jest jednak zobowiązanie do odpowiadania podczas procesu karnego z tak zwanej wolnej stopy.