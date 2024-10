Dziennik "La Repubblica" podał, że 44-letni robotnik z Rumunii trafił do rzymskiego więzienia Regina Coeli, gdzie dowiedział się, że został rozpoznany przez sztuczną inteligencję na podstawie monitoringu jako sprawca dwóch kradzieży w miastach Lugano i Ascona w Szwajcarii . Groziła mu ekstradycja do tego kraju.

Włochy. Sztuczna inteligencja błędnie rozpoznała sprawcę kradzieży

Adwokat zatrzymanego zaczął podejrzewać, że doszło do błędu sądowego. Nie spodziewał się jednak, że pomyliła się sztuczna inteligencja, wykorzystywana w Szwajcarii do analizy zapisu z nagrań monitoringu i identyfikacji sprawców przestępstw. To na podstawie tych błędnych ustaleń wydano za nim nakaz aresztowania, co z kolei doprowadziło do jego zatrzymania we Włoszech pod koniec września.