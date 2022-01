Były prezydent Polski zwrócił się do Polaków, by rozliczyli rządzących i wyciągnęli wnioski. Przypomniał również - w kontekście Solidarności - jak Polacy potrafią się jednoczyć w obliczu zagrożenia.

- To doprowadziło nas do pewności i to pozwoliło zacząć budować prawidłowy system i zapisać go nawet w konstytucji. A najważniejszą rzeczą był trójpodział władzy, bezwzględny trójpodział władzy. Władza sądownicza tego pilnowała, a wolna prasa pisała jak się zachowujemy. To nie było łatwe - mówił.



Zdaniem Wałęsy, ta sama grupa ludzi, która zniszczyła jego autorytet i przykleiła łatkę agenta służb bezpieczeństwa, teraz rządzi Polską.



- To ta sama grupa, od samego początku utrudniała mi działania i robi to nadal. Ci sami ludzie. To jest bardzo podejrzane. Tylko, że ja wtedy miałem wielkie poparcie i byłem tak silny, że poradziłem sobie z nimi. Ale tak bardzo zniszczyli mój autorytet, że dzisiaj nie mogę przeciwstawić się tym ludziom. Robili to celowo i przekonali wielu z was. Dlatego jak będziecie ten okres Polski rozliczać, sięgnijcie do książki generała Wejnera (Edward - red.) i poznajcie tych ludzi - apelował.

Książka gen. Edwarda Wejnera, o której mówił Wałęsa to "Wojsko i Politycy bez Retuszu" - historyczno-pamiętnikarski zapis relacji od czasów wojny i okupacji aż po wydarzenia rozgrywające się na scenie politycznej lat 80. i 90.



Wałęsa apeluje by odsunąć PiS od władzy

- Moja wielka prośba, róbcie wszystko, by jak najszybciej tych ludzi odsunąć od władzy. Bo straty jakie ponosimy w każdej dziedzinie są przeogromne. Oni nas po prostu zrujnują. Już dużo na tej drodze rujnowania zrobili. Trzeba demokratycznie, pokojowo wymusić odejście tych ludzi i zastąpić ich ludźmi, którzy już się częściowo sprawdzili- wskazał.



Lech Wałęsa określił mianem "człowieka który się sprawdził" szefa Platformy Obywatelskiej i byłego premiera Donalda Tuska.



- On nie prosił mnie o poparcie, ale ja go popierałem, popieram i będę popierał, bo jest jedynym, który naprawdę wie i chce dobrze służyć Polsce - podkreślił.

- Będzie miał przeciwników i już ma, prawie tak walczą z nim jak ze mną, jeszcze go agentem nie zrobili, ale agentem niemieckim trochę tak. To nic nowego, nie wierzcie w to - mówił.



Były prezydent zaapelował by jak najszybciej "tych ludzi zluzować i wprowadzić Polskę na właściwy rozwój".



- Mamy doświadczenie i dobrych jest wystarczająco dużo, abyśmy pozbierali się i wzięli sprawy w swoje ręce - wskazał.