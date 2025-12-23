"Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu". Wpisy Tuska i Nawrockiego po tragedii

Dagmara Pakuła
Bartosz Przyborowski

Oprac.: Dagmara Pakuła, Bartosz Przyborowski

Aktualizacja

"Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek" - napisał Donald Tusk. "Łączę się w bólu i modlitwie" - podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Na tragedię zareagował też minister energii Miłosz Motyka. Władze zapewniły o otoczeniu bliskich ofiar odpowiednią opieką. Zmarli górnicy mieli 40 i 41 lat.

Dwóch mężczyzn ubranych w eleganckie garnitury, stojących obok siebie na tle wnętrza z niebieskim elementem oraz neutralnym oświetleniem. Jeden z nich spogląda lekko w bok, drugi patrzy przed siebie, oboje mają poważne wyrazy twarzy.
Premier Donald Tusk i Prezydent Karol Nawrocki zareagowali na śmierć dwóch górników w kopalni PniówekKamil Kasprzycki/REPORTER dts Nachrichtenagentur / ddp imagesAgencja FORUM

W kopalni Pniówek w Pawłowicach wskutek wyrzutu metanu wraz z masą skalną w drążonym chodniku na poziomie 1000 zginęło w poniedziałek dwóch górników. Na briefingu o północy przed kopalnią poinformowano, że okoliczności zdarzenia bada specjalnie w tym celu powołana komisja.

"Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze JSW zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc" - napisał we wtorek rano na platformie X premier Tusk.

Kondolencje przekazał też minister energii Miłosz Motyka. "Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci dwóch górników w kopalni Pniówek. Rodzinom, bliskim oraz współpracownikom Zmarłych składam najszczersze wyrazy współczucia i słowa wsparcia w tym niezwykle trudnym czasie. Niech spoczywają w pokoju"- napisał na X minister.

Zobacz również:

Akcja ratownicza w kopalni Pniówek. Stracono kontakt z górnikami
Śląskie

Tragedia w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała dwóch górników

Patryk Idziak
Dorota Hilger
Patryk Idziak, Dorota Hilger

    "Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci dwóch górników z Kopalni Pniówek. Składając wyrazy najszczerszego współczucia łączę się w bólu i modlitwie z Rodzinami oraz Bliskimi zmarłych" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

    Tragedia w kopalni Pniówek. Nie żyje dwóch górników

    Wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, Adam Rozmus przekazał, że w poniedziałek po godz. 17 w Pniówku doszło do wydzielenia się dużej ilości gazu złożowego - metanu.

    Zarejestrowały to czujniki metanometrii automatycznej, zabudowane w drążonym przodku na poziomie 1000, na głębokości ok. 900 metrów. W przodku trwało wówczas fedrowanie za pomocą wysokowydajnego kombajnu chodnikowego - znajdowało się w nim 10 pracowników.

    Zobacz również:

    Katastrofa śmigłowca w Malawie. Nowe informacje służb
    Podkarpackie

    Katastrofa śmigłowca pod Rzeszowem. Nowe informacje o ofiarach

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      O własnych siłach wycofało się ośmiu pracowników. Z dwoma pracownikami utracono kontakt. Po sześciogodzinnej akcji ratowniczej zastępy odnalazły poszukiwane osoby. Lekarz na miejscu zdarzenia stwierdził zgon obu pracowników.

      Śmierć górników. Władze JSW zapewniają o opiece dla rodzin

      - Rodziny zostaną otoczone szczególną opieką, zarówno psychologiczną jak i jak i kwestią pomocy materialnej. Mówimy o konkretnych odszkodowaniach, które w ramach uchwał zarządu obowiązują w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zadeklarował wiceprezes. Zmarli to górnicy z kilkunastoletnim stażem pracy w kopalniach, mieli 40 i 41 lat.

      To 14. i 15. ofiara śmiertelna wypadków w tym roku w polskim górnictwie; 11. i 12. w kopalniach węgla kamiennego. Kopalnia Pniówek jest zakładem o jednym z najwyższych w kraju wskaźników zagrożenia metanowego.

      Zobacz również:

      Nocna akcja służb w Kopalni Budryk. Zawalił się zbiornik na węgiel
      Śląskie

      Nocna akcja służb w Kopalni Budryk. Zawalił się zbiornik na węgiel

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Wydarzenia": Kładka niezgody. Spór społeczników i samorządowców o przeprawę nad WisłąPolsat News

      Najnowsze