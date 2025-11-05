W skrócie W rejonie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu o magnitudzie 2,37.

Konieczne było wycofanie 42-osobowej załogi, jednak nikt nie odniósł obrażeń.

Wstrząs odczuli mieszkańcy kilku dzielnic Katowic, a zgłoszenia napłynęły z czterech miejsc.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic nastąpił w środę o godzinie 4.44 w zrobach jednej ze ścian, ok. 230 metrów od jej frontu. Miało on magnitudę 2,37.

Katowice. Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic. Wycofano załogę

Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok podała, że po wstrząsie 42-osobowa załoga kopalni została bezpiecznie wycofana z rejonu ściany.

Dodatkowo, z powierzchni napłynęły cztery zgłoszenia dotyczące zdarzenia. Skutki zajścia odczuli m.in. mieszkańcy takich dzielnic Katowic, jak Piotrowice, Ochojca, Brynowa i Piotrowice.

Ostatni silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic nastąpił w połowie sierpnia. Miał magnitudę 1,11 i nie przełożył się istotnie na powierzchnię, choć niegroźnych obrażeń doznało wówczas czterech górników.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Obejmuje osiem oddziałów kopalnianych oraz pięć zakładów.

