Mieszkańcy Katowic odczuli wstrząsy. Ewakuacja z kopalni Murcki-Staszic

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

W rejonie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu, który odczuli mieszkańcy okolicznych dzielnic. Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok poinformowała, że konieczne było wycofanie 42-osobowej załogi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach
Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic w KatowicachFlickr/Krzysztof Dudamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W rejonie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wstrząsu o magnitudzie 2,37.
  • Konieczne było wycofanie 42-osobowej załogi, jednak nikt nie odniósł obrażeń.
  • Wstrząs odczuli mieszkańcy kilku dzielnic Katowic, a zgłoszenia napłynęły z czterech miejsc.
Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic nastąpił w środę o godzinie 4.44 w zrobach jednej ze ścian, ok. 230 metrów od jej frontu. Miało on magnitudę 2,37.

Katowice. Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic. Wycofano załogę

Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok podała, że po wstrząsie 42-osobowa załoga kopalni została bezpiecznie wycofana z rejonu ściany.

Dodatkowo, z powierzchni napłynęły cztery zgłoszenia dotyczące zdarzenia. Skutki zajścia odczuli m.in. mieszkańcy takich dzielnic Katowic, jak Piotrowice, Ochojca, Brynowa i Piotrowice.

    Ostatni silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic nastąpił w połowie sierpnia. Miał magnitudę 1,11 i nie przełożył się istotnie na powierzchnię, choć niegroźnych obrażeń doznało wówczas czterech górników.

    Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Obejmuje osiem oddziałów kopalnianych oraz pięć zakładów.

