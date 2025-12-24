Zełenski ujawnia założenia planu USA. Czeka na pilną reakcję Moskwy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że amerykański plan pokojowy, dotyczący zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu. Dodał, że jeszcze w środę oczekuje odpowiedzi Moskwy na nowe propozycje. Wyjawił też inne nowe szczegóły.
- Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych - powiedział Zełenski.
Ukraiński prezydent przekazał również, że przygotowany przez negocjatorów USA i Ukrainy plan pokojowy jest obecnie analizowany przez stronę rosyjską. Ma on otwierać możliwości stworzenia stref zdemilitaryzowanych.
- Nie osiągnęliśmy konsensusu ze stroną amerykańską w sprawie terytorium obwodu donieckiego i elektrowni jądrowej w Zaporożu - stwierdził przywódca Ukrainy.
- Plan zakłada, że elektrownia jądrowa w Zaporożu będzie wspólnie eksploatowana przez trzy kraje - Ukrainę, Stany Zjednoczone i Rosję... Dla nas brzmi to nie do końca realistycznie - powiedział Zełenski.
Zapowiedział również, że Ukraina zobowiązała się do przeprowadzenia wyborów tak szybko, jak tylko będzie to możliwe po podpisaniu porozumienia.
Ukraiński prezydent rozmawiał z dziennikarzami we wtorek, ale wypowiedzi ze spotkania zostały opublikowane dopiero w środę.
Wkrótce więcej informacji...